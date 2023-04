BD : Le Dernier Quai ou "I see dead people"

Etrange et envoûtant album que voilà !! Sur un thème très original, Nicolas Delestret nous offre un roman-fleuve de 160 pages duquel, une fois qu’on y a plongé, il est difficile de s’extraire tant la construction de l’histoire est remarquable. Dans ce purgatoire revisité avec talent, Emile, qui fait tout pour aider ses pensionnaires se retrouve lui-même prit dans le tourbillon des souvenirs, heureux ou tragiques, qui ont façonnés sa vie. Entre déni et culpabilité, les personnages se revisitent ou tentent de le faire et font face à leur propre existence, à une destinée plus ou moins cabossée et aux rencontres qui jalonnent toute vie.

Avec une mise en scène virtuose et un choix graphique et de teinte tout en douceur, Delestret nous plonge dans un univers entre onirisme et réalité entrecoupé de flash-back courts mais révélateurs qui dévoilent petit à petit l’intrigue.

Bref, aussi passionnant qu’original, l’album que nous propose Grand Angle est un véritable petit bijou de finesse et de sensibilité.

TITRE : Le Dernier Quai

AUTEUR : Delestret (D, S & C)

EDITEUR : Grand Angle

Cotation Mon Petit Neuvième 8,5 /10

Denis MARC