BD : Le Dépisteur ou "Enfants cachés et petits secrets"

Passionnant et original sujet que celui de ces enfants cachés. Mis à l’abri des rafles dans des milieux qui leur étaient étrangers, certains de ces survivants de la Shoah sont restés, à la fin de la guerre, dans leur famille d’accueil. La perte des souvenirs de leur petite enfance ou la disparition totale de leur famille dans les camps les a poussés, par la force des choses, à devenir de petits catholiques, baptisés et intégrés dans une communauté qui leur était étrangère.

Si le récit qu’en font Ozanam et Venanzi est fictionnel, il s’appuie néanmoins sur des faits bien réels dont on sait finalement peu de choses tant les secrets et l’oubli ont fait leur œuvre. Des informations pourront tout de même être trouvées dans un article disponible en ligne : "Enfants cachés, enfants retrouvés" publiés dans Les Cahiers de la Shoah (ici)

Développé en 2 tomes dont celui-ci est le premier, l’histoire interpelle et ne manque pas d’un certain suspense. On reste toutefois un peu sur sa faim au terme de la lecture de ce premier tome, vivement la suite et la fin donc.

TITRE : Le dépisteur – La Tondue

AUTEURS : Ozanam (D & C) et Venanzi (S)

EDITEUR : Glénat

Cotation Mon Petit Neuvième : 7/10

Denis MARC