BD : Le chant du cygne, humour et féminisme

Jim revient donc à ses premières amours avec ces planches qui décrivent le désarroi de "vieux mâles en fin de course" face à un monde qui change et qu’ils ne comprennent plus.

Ne croyez pas pour autant que l’auteur nous livre une leçon de morale ou sombre dans le wokisme, il y a pas mal de recul et surtout beaucoup d’humour dans cet album qui traite de féminisme, de machisme et d’idées toutes faites. C’est joyeux, coloré, impertinent et souvent franchement drôle.

Astuce graphique, chaque planche reproduit 5 ou 6 fois la même image et ne fait varier que le texte.

Bref, c’est un chouette petit moment de lecture à offrir aux féministes comme aux machos qui y trouveront chacun matière à réflexion et à rire.

Le film de Jim "Belle enfant" avec Baptiste Lecaplain et Marine Bohin devrait sortir prochainement en salles…

TITRE : Le Chant du Cygne – Le féminisme vu par les vieux mâles en fin de course

AUTEURS : Jim (D & S) et Delphine (C)

EDITEUR : Anspach

Denis MARC