BD : Le cœur en braille

Révélant l’intrigue de l’histoire dès son titre et après le roman et un film signé Michel Boujenah en 2016, c’est la BD qui a droit à cette jolie histoire adolescente qui mêle amour, musique et handicap. Attachante sans être cucul, on y suit le passage vers une nuit sans fin d’une jeune violoncelliste qui rêve de faire le conservatoire alors que ses parents la destinent à une école spécialisée pour non-voyants.

Jouant sur les ressorts classiques du genre : opposition de style entre les protagonistes -le cancre versus la bonne élève- et des parents qui "ne comprennent rien", le roman de Pascal Ruter adapté ici par Joris Chamblain pour le scénario et Anne-lise Nalin pour le dessin réussi toutefois à toucher par la qualité de sa narration sur un thème pourtant cent fois rabâché. Il y a une vraie tendresse dans cette histoire qui parviendra à émouvoir le public adolescent à qui elle est initialement destinée comme le public plus adulte par son intemporalité.

Bref, c’est très réussi, joliment dessiné et, finalement, plein d’espoir.

TITRE : Le cœur en braille

AUTEURS : Nalin (D & C) et Chamblain (S) d’après Pascal Ruter

EDITEUR : Dargaud

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10