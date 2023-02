BD : ''Le Brit Book''

BD et musique, un livre idéal pour les auditrices et auditeurs de Classic 21. Le ''Brit Book'' est un gros livre au format carré dans lequel vous trouverez toutes les réponses aux questions que vous ne vous posiez même pas. Sur le modèle d’autres encyclopédies ludiques du genre, Hervé Bourhis, spécialiste du rock et de la pop, s’attaque cette fois à 60 ans de Pop Culture chez nos cousins British.

Son style, c’est le patchwork temporel. Année après année, il relève des anecdotes et des infos sur ce qui touche le domaine traité dans l’encyclopédie en question. Après avoir signé ''Le Petit Livre Rock'' et ''Le Petit Livre Beatles'', mais aussi ''Le Petit Livre Black Music'', voici qu’il propose donc ''Le Brit Book''. Bourhis, scénariste pour d’autres, auteur-dessinateur pour certains de ses projets, semble avoir une érudition sans limites dès qu’il s’agit de la culture musicale et se fait plaisir en partageant son savoir.

Chaque année s’étale sur plusieurs pages. Sur les unes, une grande illustration et une petite histoire, comme celle du 45 Tours ''Video kills the radio stars'', des Bugles, en 1979. Ou l’inévitable ''Relax'' de Frankie Goes to Hollywood en 1984. Le texte est court, les spécialistes n’y apprendront peut-être pas grand-chose, mais chaque mot porte et la pleine page reprend la couverture originale, redessinée par Bourhis. Et puis, il y a les autres pages, sur lesquelles un tas de petites illustrations attirent l’œil, chacune assortie de sa petite histoire. En 75, par exemple, l’ex-membre de Rocky Music Brian Eno commercialise des cartes de stratégies obliques, des haïkus qui peuvent par exemple aider des artistes dans un moment d’impasse créative. En 81, Kim Wilde explose avec ''Kids in America'', mais elle ne sort pas de nulle part : son père est un pionnier du rock anglais. Si Massive Attack invente le trip-hop en 91, Portishead fera connaître le nom d’un patelin inconnu situé près de Bristol, en 94, en le prenant comme nom de groupe.

Cette encyclopédie dessinée, elle ne parle pas que de musique. La Pop culture, c’est aussi du cinéma, de la mode, de la photo, etc. Du coup, entre les infos musicales se glissent un tas de petites histoires relatives à la vie du Royaume-Uni dans ces années. Les différents acteurs ayant incarné James Bond, par exemple, Bond dont le thème n’a pas été composé par John Barry comme on le pense souvent, puisque Barry n’en a été que l’arrangeur. On passe aussi en revue les séries marquantes, comme Chapeau Melon et Bottes de cuir. C’est comme si on feuilletait l’album de ce qui a fait nos vies. Car en picorant ici et là, en lisant ces anecdotes ou ces avis parfois assez tranchés sur l’une ou l’autre production pas toujours du meilleur goût, on se rend compte d’une chose : le Royaume-Uni a pesé lourd dans la pop culture de ces 60 dernières années. Et même si on a souvent l’impression d’avoir été façonnés par l’Amérique plus que par l’Angleterre – Hollywood oblige -, ce ''Brit Book'' nous remet les yeux en face des trous. Un livre à laisser traîner dans les endroits où les autres membres de la famille et les amis vont tomber dessus.

''Le Brit Book'' d’Hervé Bourhis, chez Dargaud