BD : Latah ou "Dans la jungle, terrible jungle…"

Mêlant sale guerre et fantastique, Thomas Legrain quitte les sentiers de l’espionnage et son personnage Sisco. Voulant sortir de sa zone de confort, il s’est ici lancé dans un ambitieux projet en solo puisqu’il assure dessin et scénario cette fois. Entre Apocalypse Now, Predator et Les 10 Petits Nègres, il livre une fort honnête série B rehaussée d’une intrigue dans laquelle la tension monte impitoyablement, révélant petit à petit les tourments des protagonistes.

Auteur prolixe (on lui doit déjà une grosse vingtaine d’album) et grand fan de Van Hamme, il apporte un soin tout particulier au réalisme, aux décors et aux ambiances. On ressent bien dans ce tome tout le côté oppressant d’une jungle ou le danger, par nature omniprésent, est encore accentué par la présence d’une entité surhumaine. En 128 pages, il prend le temps d’installer des personnages dont on découvre petit à petit la face obscure.

Bref, il offre un vrai page-turner et même si on se doute un peu du dénouement pas question de bouder son plaisir.

TITRE : Latah (Tirage N/B disponible, sortie en couleur 24/02)

AUTEURS : Legrain (D & S) et Mikl (C)

EDITEUR : Le Lombard

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC