BD : Lapérouse 64 – Barbouze et histoire maritime

Dans un genre à mi-chemin entre l’histoire et le roman d’aventures, LF Bollée (La Bombe), Marie-Agnès Le Roux et Vincenzo Bizzarri, nous emmènent dans une chasse au trésor archéologique afin de percer le mystère de la disparition des navires de l’expédition Lapérouse du nom de ce comte de 33 ans à peine, mandaté par Louis XVI pour augmenter les connaissances géographiques et cartographiques, ainsi que faire l’inventaire des richesses de la flore et de la faune des contrées visitées, mais aussi surveiller les activités britanniques et espagnoles. Du coup, ce ne sont pas moins de 222 hommes dont 19 scientifiques qui prirent la mer le 1er août 1785 depuis Brest pour un voyage censé durer 4 ans.

Au documentaire historique les auteurs empruntent la précision des termes et des informations disponibles sur le naufrage, au roman d’aventures l’action et une tension toujours plus palpable au fil des planches. Au fil des 150 et quelques pages du tome, ils brossent un portrait psychologique des protagonistes qui assoit la crédibilité de l’ensemble.

Le dessin de Bizzarri, sans fioriture et dans un style semi-réaliste propose des personnages aux traits simples dans des décors plus fouillés.

Bref, l’ensemble se lit d’une traite et réussi à captiver le lecteur même le moins féru d’histoire maritime sans difficulté.

TITRE : Lapérouse 64

AUTEURS : Bizzarri (D et C), Bollée et Le Roux (S)

EDITEUR : Glénat

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC