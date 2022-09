BD : Ladies with Guns (T.2), du féminisme musclé et de la dynamite

Deuxième tome du pétaradant et très attendu western de Anlor et Olivier Bocquet. On se souvient (ici) de ce groupe de femmes plus Calamity Jane que Petites Filles Modèles composé d’une jeune esclave noire, d’une anglaise de bonne famille, d’une instit irlandaise, d’une Amérindienne et d’une prostituée. Toutes les cinq en rupture de ban avec une société testostéronée bien macho, elles défendent qui son honneur, qui sa liberté avec aplomb et beaucoup de plomb. De victimes désignées dans le premier tome, elles deviennent cette fois souvent les bourreaux des bonshommes et assument totalement ce nouveau rôle. Elles ont bien pris leurs doses d’Ovomaltine -parce que c’est de la dynamite- et après leur passage l’Ouest des cow-boys aura un nouveau visage (si toutefois il en a encore un).

Avec un scénario sans temps mort et des répliques qui claquent, une mise en image frénétique qui varie les plans et les découpages et des couleurs éclatantes, les aventures de ce Club des Cinq version badass sont un pur bonheur de lecture qui donne un nouveau souffle au genre Western dans la BD.

Bref, ne boudez pas votre plaisir et foncez au triple galop à la suite de ces cow-girls.

TITRE : Ladies with Guns tome 2

AUTEURS : Anlor (D), Bocquet (S) et De Cock (C)

EDITEUR : Dargaud

Cotation Mon Petit Neuvième : 9/10

Denis MARC