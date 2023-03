BD : La question de l’immortalité avec ''Celle qu’il n’attendait pas'' de Makyo et Casalanguida

Après avoir parlé d’un comics sur l’immortalité, voici une thématique très proche, un livre qui s’intéresse à la question de l’immortalité. ''Celle qu’il n’attendait pas'', c’est le titre de cette BD grand format d’une septantaine de pages, une pagination qui permet aux auteurs d’installer un récit fantastique disposant du temps suffisant de se déployer au rythme de la transformation de ses personnages.

Des personnages, il y en a peu. L’histoire tourne autour d’une jeune fille, Camille, la vingtaine. Elle travaille dans un bar avec son amie, Amélie. Et elle passe beaucoup de temps sur un banc, devant les grilles d’une immense demeure presque aussi fortifiée qu’une prison. Qui attend-elle ? Pourquoi revient-elle inlassablement sur ce banc ? C’est ce que nous allons découvrir peu à peu.

Il y a beaucoup de mystère dans cette intrigue. En vieux routard de la BD, le scénariste Pierre Makyo, dont le plus gros succès, ''Balade au bout du monde'', est un des jalons du fantastique en BD, déroule les ingrédients de son histoire avec parcimonie. Dans la maison fortifiée devant laquelle s’assied quotidiennement Camille vit un écrivain célèbre, Roland Mars. Personne ne rentre jamais chez lui. La mère de notre héroïne y est entrée une fois, bien avant la naissance de sa fille. Et elle lui a expliqué que l’écrivain célèbre était véritablement marié à cette étrange demeure. Camille est comme aimantée par le lieu. Jusqu’au jour où le propriétaire l’invite à entrer et lui propose un marché. Et c’est là qu’il sera question d’immortalité, mais d’une forme d’immortalité qui ne touche que l’âme.

La clé du récit, c’est précisément cette maison. La maison de Roland Mars est un personnage à part entière dans cette histoire. Elle agit comme un cromlech celte, ou d’autres entités qui concentrent des forces particulières. En réalité, Camille l’ignore, mais le marché qu’elle accepte est plus proche d’une initiation que d’un pari. Chaque jour, pendant un mois, elle doit passer plusieurs heures dans l’une des pièces de la demeure, absolument seule. Sa première mission sera de s’occuper des plantes qui s’y trouvent. Très vite, elle va se connecter au monde végétal, comme aucun humain ne pourrait le faire. Ensuite, elle fera de même avec le monde animal. Le livre raconte cette initiation, qui est comme une promesse, mais une promesse comportant et sa part d’inconnu et son prix à payer. Je vous passe les détails sur les interventions du monde extérieur, vous les découvrirez par vous-même, tout comme la finalité de cette troublante initiation. Le récit alterne les moments de silence et les scènes plus explicatives. Pour ma part, ce sont les premiers qui m’ont le plus enthousiasmé, notamment parce qu’ils permettent au dessinateur italien Luca Casalanguida de donner toute la mesure de son talent de metteur en scène.

''Celle qu’il n’attendait pas'', de Makyo et Casalanguida, chez Delcourt