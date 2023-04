BD : La Femme à l’étoile

Fin du XIXᵉ siècle, nord-ouest des États-Unis. Dans un village abandonné assailli par la neige et le froid, deux fugitifs se rencontrent alors qu’ils cherchaient une planque où se faire oublier. L’hostilité et la méfiance des premiers temps laissent place à la curiosité puis à la complicité, lorsqu’ils affrontent ensemble les marshals venus les capturer. Car Zachary et Pearl portent chacun un lourd passé qui n’en finit pas de les poursuivre. Ils sont en lutte contre la société qui a juré leur perte et ils comptent bien résister de toutes leurs forces aux représentants de la "justice" qui viennent les assiéger. (Texte de l’éditeur)