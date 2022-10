BD : La dernière Reine ou "La sculpteuse, l’ours et le poilu"

Attention chef-d’œuvre !

Après Ailefroide et Le Loup, Jean-Marc Rochette termine sa trilogie montagnarde par un récit qui est une ode à la nature et une charge contre la bêtise des hommes. Roux, considéré comme le fils d’une sorcière, plus ami des bêtes que des humains coche toutes les cases qui font de lui un personnage dont on se méfie dans les campagnes de cette fin de XIXe siècle encore perclus de croyances plus ou moins magiques. Ce sont ses blessures de guerre qui, paradoxalement, le sauveront temporairement grâce à sa rencontre avec Jeanne la sculpteuse et ses amis artistes de Montmartre avant que le destin tragique ne le rattrape.

Dans ces presque 240 pages, Rochette fait montre d’un talent de conteur comme il y en a peu. Difficile de lâcher ce petit pavé magistralement construit qui met en scène des vies brisées que ce soit celles d’ours ou d’hommes.

On notera que Rochette s’inspire pour le personnage de Jeanne de Jane Poupelet, authentique sculpteuse animalière qui répara effectivement au moyen de masques les gueules cassées de la 1ere guerre…

Bref, un moment de lecture magique qui illustre une fois encore le talent de son auteur.

TITRE : La dernière Reine

AUTEUR : Rochette (D, S et C)

EDITEUR : Casterman

Cotation Mon Petit Neuvième : 9,5/10

Denis MARC