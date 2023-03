BD : La chambre des officiers, la poignante adaptation du roman de Marc Dugain

Ecrit en 15 jours à peine par Marc Dugain en mémoire de son propre grand-père lui-même défiguré, La chambre des Officiers a connu un succès de libraire autant que critique. Récompensé de multiples prix, adapté au cinéma, étudié de l’école primaire jusqu’au lycée il est un hommage poignant au destin de ces jeunes soldats partis la fleur au fusil pour une guerre qui ne devait durer que quelques jours et qui allait voir les boches rentre vite fait en Allemagne vaincus par la puissante armée française.

Le voilà donc adapté en BD par Alain Grand pour le dessin et Philippe Charlot pour le scénario. Point de combats ou de scènes de tranchées dans cet album où le conflit n’est évoqué qu’au travers des souvenirs des patients et des stigmates des munitions inventées pour l’occasion. Gaz, obus à billes, mitrailleuses, toutes ces merveilles (hum) développées pour infliger un maximum de dégâts donnèrent également à la médecine esthétique et reconstructrice un essor inédit, sorte de contrepoint à la barbarie la plus féroce. C’est surtout cet aspect qu’explore cette histoire plutôt que les exploits militaires ainsi que la difficile réinsertion qu’eurent à vivre les pas moins de 15.000 soldats défigurés de la "der des ders".

De Philippe Charlot, nous avons évoqué récemment un autre album historico-médical consacré au royal fondement de Louis XIV. Il avoue avoir pris un grand plaisir à "décortiquer" le roman original et à l’adapter malgré des contraintes liées à la bande dessinée absentes du travail de romancier.

Alain Grand au dessin, était pour sa part, tout désigné pour ce travail, lui qui est chirurgien-dentiste de formation et a côtoyé l’une des dernières gueules cassées. Son trait semi-réaliste s’adapte au propos avec précision sans en faire trop.

Bref, une adaptation extrêmement réussie et une autre façon de découvrir un roman à succès profondément humaniste.

TITRE : La Chambre des Officiers

AUTEURS : Grand (D) et Charlot (S) d’après l’œuvre de Marc Dugain

EDITEUR : Grand Angle / JC Lattès

Cotation Mon Petit Neuvième : 9/10

Denis MARC