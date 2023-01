BD : ''L’Université des Chèvres''

Je vous emmène sur les bancs de l’école pour un drôle de cours d’histoire. ''L’Université des Chèvres'', c’est un livre sur la transmission du savoir qui, comme son nom l’indique, prend des chemins de traverse.

L’histoire commence en 1833 et s’achève à la période contemporaine, s’étendant sur plusieurs générations et trois continents. L’auteur, connu pour l’humanisme qui se dégage de chacun de ses ouvrages, a voulu tracer une cartographie des conditions dans lesquelles l’école a pu être donnée. Il commence par nous emmener en France, il y a près de deux siècles, dans les Alpes du Sud qu’il connaît bien. On y suit un instituteur itinérant, Fortuné, qui s’obstine à arpenter les chemins de montagne pour rejoindre les villages les plus reculés où il n’est pas toujours le bienvenu. Les réformes scolaires, plutôt positives, a priori, sonnent le glas de ces amateurs ne possédant aucun certificat. Fortuné se décide à quitter ses montagnes pour en rejoindre d’autres : il émigre aux États-Unis et refait sa vie parmi les indiens Hopi auprès desquels il reprend son ancien métier.

L’histoire s’étend sur plusieurs générations. Le personnage central du livre, ce n’est pas Fortuné ni même n’importe quel enseignant, c’est la petite pancarte de ''L’Université des Chèvres'' que Fortuné a peinte, emmenée avec lui, et que ses descendants auront à cœur de repeindre inlassablement. Au gré d’ellipses parfois un peu radicales, on passe d’une époque à l’autre et on suit les descendants de Fortuné, tous habités par ce besoin d’enseigner et par un besoin tout aussi important : celui de la liberté. De fil en aiguille, nous nous retrouvons à la fin du vingtième siècle puis au 21e, sur les traces d’une école qui célèbre le savoir comme un rempart aux inégalités sociales. Arrivés à notre époque, nous suivons le destin d’Arizona Florès, qui a dans les veines un peu du sang français de Fortuné, son lointain aïeul, mais aussi du sang Hopi. Arizona est une journaliste américaine et non pas une enseignante. Elle va se retrouver en plein chaos, en Afghanistan. Elle y croisera l’obscurantisme élevé au rang de discipline d’état. Mais surtout, elle y rencontrera un homme, qui, comme son aïeul, porte son tableau noir sur le dos et parcourt les villages les plus reculés, au péril de sa vie.

Grande fresque ou plutôt d’une sorte de profession de foi ? Ce livre, c’est un peu le cri d’amour de Lax pour l’école. Il a lui-même enseigné la bande dessinée à l’école Emile Cohl de Lyon, et on sent qu’il croit profondément à la transmission du savoir. Il évoque notamment les tueries de masse qui ont eu lieu dans les centres scolaires américains, la sacro-sainte vénération de l’Amérique pour les armes, le racisme ordinaire, tout ce qui aujourd’hui encore, empêche la transmission sereine du savoir comme instrument d’émancipation. Le dessin fait une large place aux ambiances et la couleur est elle-même porteuse d’une forme de narration.

''L’Université des Chèvres''de Christian Lax, aux éditions Futuropolis