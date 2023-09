BD : "L’Ombre des lumières" ou le retour des  "Liaisons dangereuses"

On suit donc les manœuvres du Chevalier de Saint-Sauveur pas à pas. Plus exactement, on en prend connaissance par les lettres qu’il écrit à différents protagonistes pour narrer ses aventures. "L’Ombre des lumières" est ce que l’on pourrait appeler un roman épistolaire. Une façon de faire peu répandue dans le petit monde de la BD. L’inspiration d’Alain Ayroles, le scénariste, "c’est évidemment le roman les " Liaisons dangereuses ", de Pierre Choderlos de Laclos qui se présente comme un recueil de lettres. Au départ, je voulais faire référence à ces lettres par bribes, mais à la fin, je me suis pris au jeu et c’est devenu la forme générale de l’album, précise l’auteur". On va découvrir au fil des pages le vice d’un homme, le vice d’un ordre social, le vice d’une époque qui sombrera bientôt dans le néant.