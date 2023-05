BD : L’extraordinaire voyage du marchand Carletti autour du monde

Au total, Carletti réalisera un périple parmi les plus marquants de l’époque, et il est un des seuls à en avoir laissé des traces écrites. Pour l’auteur, son héros se classe au Panthéon des explorateurs de l’époque. "Pour moi, il a sa place aux côtés de Christophe Colomb et de Marco Polo. Il a beaucoup de choses communes avec le marchand vénitien en particulier. Ils voyagent pour le même objectif et avec le même regard sur le monde. Malheureusement, du côté de la postérité, la gloire n’est pas partagée. Peu de gens connaissent son voyage. Mais après tout, cette BD est là pour corriger cette injustice. Je voulais amener un peu de lumière sur sa vie et, sur son voyage qui, à mes yeux, est une expérience humaine, plus extraordinaire que celle de Marco Polo".