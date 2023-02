BD : L’élixir de Dieu ou "Flacons et goupillons"

Gihef aurait-il un vieux contentieux à régler avec l’église ? Entre son personnage de Chris (Antéchris sur Auvio) et son groupe de sœurs joueuses, bootleggeuses et fêtardes supervisées par un curé plus que louche, les membres du clergé en prennent pour leur grade. Dans cette comédie en deux tomes, entre la pègre, les banquiers et le KKK, la vie est compliquée pour les sœurs de Saint-Patrick qui accueillent – en plus — en leur sein une novice au passé sulfureux.

Mêler la vie d’un couvent aux turpitudes du gangstérisme est original et on sent que les deux auteurs se sont bien amusés avec cette histoire originale et menée tambours battants où la morale en prend en coup. Ne se cachant pas de lorgner vers Sister Act ou Breaking Bad, l’histoire nous replonge dans l’époque – bénie pour la mafia — de la prohibition et des règlements de comptes à coups de mitraillette mais aussi celle du Ku Klux Klan et de ses exactions. Bref beaucoup de thèmes à la fois, mais le scénariste parvient à ne pas nous égarer et propose, dans la lignée de son Monsieur Vadim, une histoire enlevée dans laquelle on ne s’ennuie pas une seconde.

Le dessin est de Christelle Galland a qui l’on doit déjà l’adaptation chez le même éditeur du Manon des Sources de Pagnol.

Bref on passe un vrai bon moment de lecture sans prise de tête et on attend la suite avec impatience.

TITRE : L’élixir de Dieu

AUTEURS : Galland (D & c) et Gihef (S)

EDITEUR : Grand Angle

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC