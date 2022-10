BD : L’Ecluse – Meilleur One-Shot BD du Festival Polar de Cognac

Le Festival Polar de Cognac ne s’est pas trompé en décernant le prix du meilleur one-shot ou diptyque BD à l’Ecluse de Aris (au scénario) et Pelaez (au dessin). Dans cette histoire de polar rural où personne n’est tout blanc ou tout noir, les deux auteurs créent une atmosphère de tension dans ce village que la Libération de 44 n’a pas débarrassé de ses rancœurs. Entre meurtres brutaux, fausses pistes et révélations trompeuses, le suspense monte dans cette histoire écrite au cordeau par ce spécialiste des histoires de villages pas si tranquilles. On se souviendra du rigolo Un peu de tarte aux épinards ou du plus grave "Puisqu’il faut des hommes", deux tomes mettant en avant les petits tracas de la campagne ou la mesquinerie des hommes. Ici, la bêtise et la méchanceté pure de quelques-uns servent de tremplin à un scénario dont personne et surtout pas la morale ne sort grandi.

Côté dessin, Aris à lui aussi démontré son talent à retranscrire les atmosphères campagnardes un peu lourdes, son Vieux Ferrand, patriarche tyrannique et violent, est un bon exemple du genre. Son style semi-réaliste fait merveille ici encore.

Bref, du vrai polar sans gangster qu’on pourrait rapprocher d’un roman à la Simenon. Il y a pire comme comparaison, non ?

TITRE : L’Ecluse

AUTEURS : ARIS (D & C) et PELAEZ (S)

EDITEUR : Grand Angle

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC