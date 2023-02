BD : ''L’Arme à Gauche''

Un road-trip faussement bucolique, après avoir traversé l’Europe et une bonne partie de l’Asie sur une vieille moto, nos ambitions seront plus modestes. Nous partons à pied, par les chemins de traverse, sur les traces d’un papy à moustache qu’un mystérieux SMS pousse à reprendre la route.

Le papy en question, Mario, vit comme un ermite, à la campagne, sans contact avec les gens du coin, et en totale autosuffisance grâce à son potager assorti d’un peu de braconnage. Il faut dire qu’il a la main verte et des besoins simples. Un jour, le téléphone planqué au fond d’une boîte reçoit donc un SMS : "Harpo è morto". Et Mario se met en marche, droit devant lui.

Un fil ténu pour camper une histoire. Pierre Maurel, dont on suit le travail depuis des années avec sa série ''Michel'' parue chez l’éditeur belge L’Employé du Moi est un narrateur subtil. Il va alterner les rencontres pendant le road-trip de son personnage et les séquences de flash-back qui nous proposent de revoir depuis l’enfance l’itinéraire de ce drôle de héros. Très vite, on se rend compte que Mario n’a pas choisi la solitude par hasard. Il évite les villes mais pas seulement pour le bruit et la pollution qui le dérangent, il fuit tout ce qui porte un uniforme et crache volontiers toutes ses dents sur la société de consommation. En réalité, notre papy est rangé des voitures, mais il n’a pas toujours été un citoyen sans histoire.

En fait, il n’y a pas de suspense. Dès sa première rencontre pendant sa longue marche, notre héros vend la mèche sous forme de boutade. " Je pourrais être un ancien terroriste venu se réfugier dans la campagne française pour vivre comme un papy sans histoires " balance-t-il à un brave homme qui l’a accueilli chez lui. Et si on regarde le titre de cet ouvrage d’un peu plus près, ''L’Arme à Gauche'', il renvoie évidemment à l’expression "passer l’arme à gauche", mourir, donc, mais aussi, à ces mouvements qui dans les années 80 sont nés en Italie, en Allemagne ou en Belgique. Dès lors, le périple de notre vieil homme prend une tout autre tournure qu’un simple road-trip par les chemins de campagne. Avec beaucoup d’intelligence et de sensibilité, Pierre Maurel interroge l’action politique violente, ses conséquences, le prix à payer pour rester libre, les reniements des uns et les convictions des autres, le pardon et la force de l’amitié. Après une longue marche, une rencontre soldant les comptes et le trajet retour, Mario revient transformé. Prêt pour la dernière partie de sa vie. Sa mue s’est déroulée sous nos yeux. Un livre qui cache d’abord sa véritable nature, tout comme son personnage.

''L’Arme à Gauche'', de Pierre Maurel, chez Glénat