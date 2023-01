BD : Kleos ou Allons nous faire voir chez les Grecs

La gloire, l’amour, l’argent. Les trois motivations classiques de ceux qui cherchent l’aventure. Pour le jeune Philokles la quête de la kleos aphthiton, la gloire immortelle, nécessite un fort courage et une certaine inconscience du danger. C’est en 2 tomes que le trio composé d’Amelie Causse (pour le dessin), Mark Eacersall et Serge Latapy (pour le scénario) nous présente ce nouveau héros chez Grand Angle. On connaît déjà Eacersall pour l’excellent Tananarive, avec ce nouveau scénario il explore donc la Grèce antique et les envies de grandeur d’un anonyme, thème qu’il exploitait déjà d’une certaine manière dans Tananarive. Péripéties variées, dangers, désillusions et une pointe d’humour seront au menu pour un Philokles naïf et courageux mais profondément attachant.

Au dessin on découvre Amélie Causse dont c’est le deuxième album. Son trait et ses couleurs tout en douceur collent au récit et vagabondent volontiers dans les rêveries de son personnage comme dans les récits épiques d’Homère.

Bref, c’est frais, attachant et il paraît qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps pour découvrir le dénouement de ce diptyque.

TITRE : Kléos – Celui qui rêvait de gloire

AUTEURS : Causse (D & C) et Eacersall & Latapy (S)

EDITEUR : Grand Angle

Cotation Mon Petit Neuvième : 7/10

Denis MARC