BD : ''Keeping Two''

On repart comme dans l’épisode dernier aux États-Unis avec ''Keeping Two'', un titre original que les éditeurs de ce gros roman graphique ont choisi de conserver dans la version française.

Trois cent vingt pages dominées par une seule couleur : le vert. Tout est vert. Enfin, sauf le noir qui est là pour les contours et les formes, et qui s’étend en de rares aplats. Pour le reste, du vert, rien que du vert, voilà qui n’est pas banal. Mais rien n’est banal dans ce récit que l’on doit à Jordan Crane, un auteur d’une cinquantaine d’années devenu en un peu plus de vingt-cinq ans l’un des chefs de file de la bande dessinée indépendante américaine. Il a démarré ce projet en 2000, publiant les chapitres de cette histoire sous forme de comics photocopiés. Les chapitres ont commencé à paraître à partir de 2004 dans une revue des éditions Frantagraphics et ont enfin connu une publication en album aux États-Unis l’été dernier, juste avant de débarquer en français chez nous. S’il a fallu si longtemps à l’auteur pour venir à bout de son projet, c’est sans doute parce qu’il s’est mis au défi de jouer avec la narration pour proposer des niveaux de lecture parallèles propres à la bande dessinée.

Tout cela est un peu mystérieux. L’histoire est celle d’un couple, Will et Connie, dont l’entente est pour le moins bancale. Arrivés chez eux, au terme d’un trajet en voiture plein d’embouteillages, ils constatent qu’ils ont le choix entre un frigo vide et une montagne de vaisselle sale à laver. Will va s’occuper de la vaisselle pendant que Connie repart en voiture faire les courses à la ville la plus proche. Mais à mesure que la pile de vaisselle diminue, l’angoisse commence à étreindre Will. Connie semble ne pas revenir. Bientôt, les heures passant, il se rend à l’évidence : il est arrivé quelque chose à sa compagne.

Ce qui est curieux, dans ''Keeping Two'', c’est que Jordan Crane nous donne envie de savoir, mais sans véritablement jouer la carte du suspense. Le ''page turning'' vient de tout autre chose. Pendant ce temps hors du temps – ce temps suspendu du doute et de l’inquiétude -, Will passe sans arrêt de la réalité au fantasme. Nous, lectrices et lecteurs, sommes lancé.e.s dans l’un et l’autre presque sans différence, ce qui crée des séquences qui semblent ne pas pouvoir voisiner. En fait, on s’habitue bientôt à chercher les signes, dans le léger changement chromatique ou le contour des cases, qui nous indiquent dans quel niveau de réalité nous nous trouvons. Rêve. Réalité. Rêve. Réalité. Parfois, au sein de la même page, on passe plusieurs fois de l’un à l’autre en changeant simplement de case, c’est à donner le tournis. Le livre en devient une leçon de narration. Un peu comme si on se surprenait à réécouter ''Le Petit Poucet'' ou ''Le Grand Méchant Loup'' dans le désordre, voire en mélangeant le conte original et une variation réécrite aujourd’hui. C’est brillant, inventif et addictif.

''Keeping Two'', de Jordan Crane, coédition de L’Employé du Moi et des éditions Ça et Là