BD : Jamais ou "De l’obstination comme mode de vie"

Feel-good album s’il en est, ce second tome des tribulations de Madeleine se savoure comme une friandise. Comment ne pas tomber en amour de cette petite bonne femme que la vie n’a pas épargné et qui n’a pas sa langue en poche pour égratigner ses contemporains ? Avec ses répliques qui tranchent comme des serpes bien affûtées, Bruno Duhamel (Fausses pistes) prolonge le plaisir que nous avait procuré le premier album (ici). On retrouve donc la Madeleine et son caractère bien trempé aux prises avec un maire un peu dépassé, un prétendant à l’écharpe mayorale un poil énervé et des crétins de touristes qui risquent leur vie pour un Instagram de trop. Mais, pour elle, pas de souci, on peut être aveugle et trouver son chemin dans la vie surtout quand on possède une maison qui révèle des petits secrets explosifs et bien cachés.

Bref, c’est léger, drôle, bien écrit et ça procure un vrai bon -trop court- moment de lecture…

TITRE : Jamais – Le jour J

AUTEUR : Duhamel (D & S)

EDITEUR : Grand Angle

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC