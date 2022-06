BD : Itinéraire d’une garce ou "Vous reprendrez bien un peu de Pop Porn ?"

Pornographie : " représentation complaisante — à caractère sexuel — de sujets, de détails obscènes, dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique ", cette représentation explicite d’actes sexuels finalisés ayant pour but de susciter de l’excitation sexuelle.

Souvent associée à l’étalage dégoulinant de vulgarité de glandes mammaires siliconées et aux aventures de plombiers chauves aux performances étalonnesques s’occupant de reboucher les canalisations de leurs clientes, la pornographie peut -parfois (rarement ?)- servir un propos divertissant ou intelligent. C’est le but de la collection Pop’Porn chez Glénat comme l’illustre cet album dessiné par Grazia La Padula, une autrice italienne et scénarisé par Céline Tran ex-étudiante de Sciences Po'… plus connue sous le nom de Katsuni.

Le couple, l’identité sexuelle et le plaisir sont au centre de ce tome explicite sans être cru, qui raconte une histoire crédible ou la sensibilité des uns et des autres et leur rapport à leur propre corps interroge autant les personnages que les lecteurs.

Bref, c’est bien fait, intelligent et graphiquement réussi.

TITRE : Itinéraire d’une garce

AUTEURS : La Padula (D) et Tran (S)

EDITEUR : Glénat coll. Pop’Porn

Cotation Mon Petit Neuvième : 7,5 /10

Denis MARC