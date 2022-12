BD : Indians ! Ou L’Ouest, le vrai

Dans la même veine que "Go West Young Man !" scénarisé par le même Tiburce Oger, cet Indians ! raconte les Indiens d’Amérique au travers de 16 courtes histoires, toujours en lien les unes avec les autres mais dessinées par autant d’auteurs. Ici plus de montre en or pour faire le lien entre les saynètes, mais la présence récurrente du grand pygargue à tête blanche symbole des USA. Tout au long de l’album on découvrira les diverses peuplades des premières nations. Sans angélisme on y verra un peuple proche de la nature mais aussi prompt à se faire la guerre – pas besoin de l’homme Blanc pour ça – entre tribus. Bien sûr les traités bafoués et les déportations seront aussi de la partie, le tout traçant un portrait tout en nuance d’un peuple loin d’être monolithique.

Comme le tome précédent, Oger s’est entouré de la crème de la crème des dessinateurs, on retrouve au générique des gens comme Blanc-Dumont, Toulhoat, Derib ou encore Matthieu Lauffray. Un travail pas évident à réussir que de réunir toutes ces plumes et de les faire travailler sur un projet à la fois commun et composé d’histoires différentes, mais un pari réussi car la lecture des 120 pages de l’album ne souffre pas des sauts dans le temps ou des changements de style graphique.

Bref, un tome plus que plaisant, passionnant et instructif.

TITRE : Indians !

AUTEURS : Collectif (D) et Oger (S)

EDITEUR : Grand Angle

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC