BD : "Il était une fois en Jamaïque", de Loulou Dedola & Luca Ferrara

Comme chaque mercredi, cap sur la librairie la plus proche. Thierry Bellefroid nous parle de son choix de la semaine parmi la multitude de sorties en bande dessinée.

Il y a des BD qui semblent taillées pour les auditrices et auditeurs de Classic 21. Il était une fois en Jamaïque en fait partie. Sur la couverture, Bob Marley occupe toute la place, micro à la main, yeux fermés, une main offerte au public, entre inspiration et mysticisme. Si on parle de Jamaïque et de musique, Marley est incontournable ! Pourtant, autant être clair d’emblée : ce livre n’est pas une bio du chanteur, pas plus qu’il ne s’intéresse à l’histoire du reggae. On le doit pourtant à un scénariste lui-même très impliqué dans la musique, Loulou Dedola, auteur-compositeur-interprète au sein du groupe français RCP.

L’icône incontestable du reggae, Bob Marley, a pleinement sa place sur la couverture de cet album parce que son ombre plane sur le récit. Il s’agit de nous raconter un moment de l’histoire de cette île lointaine où violence, politique et musique se rejoignent. On prend d’abord la mesure du pouvoir des gangs à Kingston, découpée en quartiers sous l’autorité de chefs tout puissants. Ces " dons " comme on les appelle, ont des liens étroits avec certains hommes politiques, dont ils assurent la réélection lors de chaque scrutin. La situation est explosive et les meurtres se comptent par centaines dans la capitale jamaïcaine. Dans tout ça, il y a un homme que tout le monde respecte : Bob Marley. Jusqu’au jour où il est lui-même victime d’une tentative d’assassinat. C’est après cette tentative, pas par peur de mourir mais par dégoût, qu’il décide de s’exiler à Londres. En son absence, Kingston continue de pourrir sur pied, on assiste à une guerre des gangs qui ressemble presque à une guerre civile. Mais tout cela pourrait changer. Car un homme, plus visionnaire que les autres, décide de tenter l’impossible : faire signer un pacte de non-agression à tous les chefs des différents quartiers. Et pour cela, il a besoin de Marley.

Le chanteur connaît tout le monde, il a grandi dans un des ghettos de la capitale, il est aussi bien l’ami des grands joueurs de foot que des petites frappes, voire des gros poissons. Claudius Massop, l’un de ces chefs de guerre, décide d’aller le rechercher à Londres pour le convaincre de monter sur scène à Kingston. Ce sera le One Love Peace Concert, qui aura lieu le 22 avril 1978 C’est l’histoire de cet événement à la fois politique et musical que raconte le livre.

La BD est très documentée. Passionné par son sujet, le scénariste a frappé à toutes les portes en Jamaïque, au risque de se perdre, parfois, dans sa connaissance du sujet. Il était une fois en Jamaïque n’est pas un album facile à lire. Il faut comprendre qui est qui, savoir que l’auteur part du principe que certaines choses sont connues de tous. Le dossier de fin d’album complète la lecture, mais de toute façon, le livre suscite suffisamment la curiosité pour qu’on ait envie d’en savoir plus et de se renseigner par soi-même sur cette incroyable page d’histoire liée au reggae. Il était une fois en Jamaïque, c’est paru chez Futuropolis.