BD : Hypericon, jolie fleur de pharaon

" Cette fleur éloignait les démons durant l’antiquité. Aujourd’hui, transformée en médicament, elle combat les démons contemporains que sont l’angoisse et l’insomnie " explique Manuelle Fior.

Ces passages répétés d’une époque à l’autre sont réussis. On se sent proche de cette jeune femme qui chasse ses angoisses auprès d’Howard Carter, le découvreur. On sent toute la puissance du moment où l’explorateur découvre cette tombe intacte du roi antique. Un trésor énorme, merveilleux et émouvant. Il y a la momie couverte d’or, des armes, de la nourriture mais aussi des jouets appartenant à ce pharaon mort à 16 ans. Pour la première fois, grâce à ces objets plus intimes, l’Egypte s’incarne autrement qu’à travers la pierre des pyramides.

Et c’est à ce voyage-là que vous invite Manuelle Fior, au travers des yeux de Théresa, son héroïne.

Hypericon de Manuelle Fior, paru chez Dargaud