BD : Hommage aux films de série Z pour les fans inconditionnels des USA ''Red Creek Shuffle''

Un coup de cœur qui devrait plaire à tous les amoureux d’Amérique ! Vous aimez la Route 66, ses lignes droites interminables, son ruban d’asphalte traversant des bourgades construites autour d’une station-service à peu près abandonnée ou d’un 'dinner' aux tables pas très nettes ? Ce livre est pour vous. ''Red Creek Shuffle'', c’est avant tout une ambiance, celle de ces bleds du fin fond de l’Amérique où les shériffs font la loi, quitte à transiger avec les règles, où le racisme anti-latino le dispute au racisme au sujet des Indiens Natifs, où la violence est aussi atavique que l’alcoolisme.

Bref, un de ces endroits où il fait bon vivre et dont raffolent les écrivains de polar. Le décor est planté. Il vous plaît ? Attendez, ce n’est qu’un début. Donc, ça se passe chez les bouseux racistes du fin fond de l’Amérique. Et qu’est-ce qu’on y trouve ? Des cadavres. Un pour commencer. Qui n’intéresse pas la police. Mais alors pas du tout. Passez votre chemin, il n’y a rien à voir, c’est un accident. En revanche, le cadavre intéresse un mystérieux privé taillé à la serpe, en hommage à Torpedo, le personnage de la série espagnole d’Abuli et Bernet. Il intéresse aussi une journaliste qui n’a pas froid aux yeux et qui se balade très légèrement vêtue sur sa moto. Les personnages sont en place. Reste à ajouter quelques ingrédients pour faire monter la sauce.

Dans le désordre et sans trop vous dévoiler la suite, sachez qu’il y a du X-Files derrière cette affaire de cadavres. Forces armées, secret d’Etat, bases secrètes, OVNI, on convoque tous les fantasmes complotistes de la littérature de genre. Et on y ajoute quelques zombis, tiens, ce serait dommage de se priver. Et aussi des catcheurs de Lucha Libre mexicaine. De gros racistes décérébrés. Une famille de beaufs façon Dalton. Des apprentis sorciers. Un benêt de service. Bref, Corbeyran, le scénariste, a appuyé à fond sur toutes les commandes en même temps. Ce livre est un hommage aux films de série Z et il les dépasse tous ! Il faut dire que le dessinateur n’est pas en reste. Il se lance dans l’entreprise avec beaucoup de plaisir, on le sent. Plus qu’un hommage, c’est pratiquement un pastiche. Le casting est imparable : les sales gueules semblent sortir tout droit de prison. Les belles sont vénéneuses à souhait. Il y a des traîtrises, des coups bas, des vols de camion, des busards qui rôdent, des amoureux transis et naïfs, des échanges de fluides pas très sains. Le dessin est assuré par Chico Pacheco, rompu au story-board dans l’animation et passionné de cadrages efficaces, il participe largement au côté bien noir de l’ensemble. Quant aux couleurs, confiées à Cyril Saint-Blancat, elles privilégient le clair-obscur, on oscille entre des gris, des sépias et des dominantes bleues que seul le rouge carmin du sang vient exploser avec fracas.

''Red Creek Shuffle'', par Corbeyran, Pacheco et Saint-Blancat, à L’Aqueduc Bleu