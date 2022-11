BD : Grott & Brott – Nous venons en pet

Nous évoquions récemment la double actualité de Janry avec le retour de son Petit Spirou d’un côté et cet album à six mains (terrestres) de l’autre. Associé à Gihef (Monsieur Vadim, Complot) et à Morgan Tanco (La Gloire de mon Père, Monsieur Vadim), il propose avec ses deux compères une amusante série de gags ou le choc des cultures sert de ressort comique. Entre la maladresse des deux voyous intergalactiques et leur besoin de discrétion, la rencontre est parfois compliquée surtout si l’on a pour animal de compagnie une sorte de lézard géant prénommé Kiki.

Comme souvent la SF même d’humour est une bonne façon de nous mettre en face de nos travers, c’est encore le cas ici. L’album est souriant de bout en bout et pour tout public, peut-être y manque-t-il d’ailleurs un peu de second degré plus adulte pour rendre la chose un poil plus insolente.

TITRE : Grott & Brott – Nous venons en pet

AUTEURS : Tanco (D), Janry & Gihef (S) et Cerise (C)

EDITEUR : Kamiti

Denis MARC