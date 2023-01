BD : Fins de séries en série chez Lombard, Duke et Purple Heart tirent leur révérence

Deux intéressantes séries s’achèvent chez Le Lombard. Purple Heart de Warnauts & Raives d’une part et Duke de la famille Hermann d’autre part.

Le premier clôture les enquêtes de Josuah Harrison, un ancien de la 101e aéroportée et décoré de la prestigieuse Purple Heart, qui travaille comme enquêteur pour un cabinet d’avocats. Au bout de quatre enquêtes, classiques mais bien ficelées, le duo Warnauts et Raives qui nous avait déjà proposé les enquêtes de Lou Cale dans un univers proche ou les Suites Vénitiennes dans la Sérénissime du XVIIIe siècle, achève donc – un peu tôt — cette série pourtant prometteuse. On découvre dans ce 4e tome un sud des Etats-Unis encore en proie aux démons de l’esclavagisme et du Ku-Klux-Klan.

C’est comme à l’accoutumée pour ce que nous propose le duo, bien fait, avec des ambiances poisseuses de marais et d’autres, plus chic, d’anciennes plantations aux mains d’individus pour qui le racisme est un art de vivre.

Cotation Mon Petit Neuvième pour l’ensemble de la série : 8/10

Titre : Purple Heart – 4 tomes parus – Série terminée

Auteurs : Warnauts & Raives (D & S)