BD : Dernier week-end de janvier ou "Vivès fait Angoulême"

Bastien Vivès utilise un milieu qu’il connaît – forcément — bien pour placer cette histoire d’amour sensuelle entre un dessinateur un poil lassé par les dédicaces et les sempiternelles questions bateau des fans et une femme tout aussi contrariée d’avoir été entraînée là par un mari amateur de BD. On ne peut pas dire que le tome regorge d’action et pourtant on se laisse prendre à cette narration un peu lente, qui fait naviguer ses protagonistes entre les fêtes et l’ennui et fait découvrir l’envers du décor d’une manifestation qui si elle ne fait pas toujours l’unanimité reste quand même le plus gros festival européen du genre. On est dans ce que le théâtre ou le cinéma appelleraient une comédie de mœurs avec ce titre d’un auteur qui alterne avec talent les titres intimistes, les gros succès d’action comme Lastman ou, disons-le, les tomes classés X comme Petit Paul.

On a maintenant l’habitude du trait dépouillé de Vivès, qui réussit à mettre de l’expressivité dans les traits malgré la grande simplicité apparente de ceux-ci, comme on a l’habitude de ces pages sans dialogues ou presque où la mise en scène des corps et des lieux vaut tous les dialogues. Sil n’est pas le titre le plus excitant de l’auteur, ce Dernier week-end de janvier vaut tout de même largement la peine de s’y arrêter.

TITRE : Dernier week-end de janvier

AUTEUR : Bastien Vivès (D & S)

EDITEUR : Casterman

Cotation Mon Petit Neuvième : 7/10

Denis MARC