BD 'Coq-sur-Mer 33' : "Albert Einstein et la Belgique, c’était déjà une histoire importante pour lui"

Nicolas Buytaers revient sur cet exil en compagnie de Rudi Miel, le scénariste de la BD Coq-sur-Mer 1933, illustrée par Baudouin Deville et publiée aux éditions Anspach.

Albert Einstein est un pacifiste et un humaniste. Face à l’augmentation des violences envers les Juifs et se sentant de plus en plus impuissant, il décide de quitter l’Allemagne. En avril 1933, il débarque au Coq avec son épouse et son entourage, ses 17 malles et son violon.