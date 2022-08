BD Comic Strip Festival : remporte un séjour exceptionnel et plein de cadeaux

A cette occasion, OUFtivi organise un concours avec une dotation exceptionnelle ! Si on te dit une nuit à l’hôtel à Bruxelles, la nuit du 10 au 11 septembre, en famille avec petit déjeuner, avec des entrées pour l’exposition au centre belge de la bande dessinée mais aussi avec un pack rempli de BD jeunesse ? Non tu ne rêves pas, ce sont bien tous ces cadeaux que tu pourrais remporter.

Et pour cette nouvelle édition, on change de nom. La Fête de la BD s'appelle à présent le BD Comic Strip Festival. Tu retrouveras tes personnages, autrices et auteurs favoris à travers des expositions, des ateliers, des rencontres, des projections, des dédicaces et de nombreuses autres animations pour petits et grands. Sans oublier le Pavillon International et les Prix Atomium. Cette édition est d’ailleurs particulière, elle marque les 70 ans du Marsupilami de Franquin.