BD : Champignac – Quelques atomes de carbone qui changent le monde

A l’heure ou, parallèlement, on discute de la prolongation du temps pendant lequel l’avortement est autorisé pendant que d’autres remettent ce droit en question, l’album d’Etien et des BéKa arrive à point nommé pour rappeler qu’il fut un temps – pas si lointain- ou la possibilité de disposer de leur corps n’existait pas pour les femmes. Sans contraception, ni avortement médicalement suivi, tomber enceinte pouvait devenir un véritable drame pour certaines d’entre elles et la mort était parfois au bout du chemin.

Si Pacôme de Champignac est un être de papier, Margaret Sanger fut bien une défenseuse des droits des femmes et la créatrice de l’American Birth Control League soit ce que l’on appelle de nos jours le Planning Familial alors qu’en 1918 elle fut arrêtée pour avoir simplement fait la promotion de la contraception…

Les auteurs nous emmènent donc un scénario moins fantaisiste que les précédents mais qui n’en est que plus touchante par le thème d’une part et la fragilité de leur héros de l’autre. Certes l’histoire est dure et émouvante, mais au moins ne sombre-t-elle pas dans le pathos ou la culpabilisation. Elle a, en plus, le mérite d’être un poil didactique et, vu le sujet, ça ne fera de tort à personne.

Bref, malgré de petites longueurs, le tome vaut très largement le détour, ne reste plus qu’à espérer que la période sombre de la vie de Pacôme sera explicitée dans un prochain album.

TITRE : Champignac 3 - Quelques atomes de carbone

AUTEURS : Etien (D & C) et BéKa (S)

EDITEUR : Dupuis

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC