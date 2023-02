BD : Ceux qui n’existaient plus, 25 minutes de bonheur pour 2 ans de travail

Très inspiré par le 7e art -chaque chapitre faisant référence à un très célèbre film- c’est un album passionnant que nous livrent Philippe Pelaez et Olivier Mangin. Du premier on se souvient de l’excellent Puisqu’il faut des hommes et de l’adaptation du roman de Julien Sandrel La Chambre des Merveilles, au second on doit la vision joyeusement barrée des 60’s des aventures de Jack Cool chez le même éditeur.

Ici, changement d’ambiance radical, avec cette histoire à la frontière de la SF et du techno-thriller médical ou l’on découvre un univers carcéral mâtiné de neurosciences, de scanners et autres IRM. Le talent du scénariste à nous embarquer dans son histoire fait que l’ensemble est tout simplement passionnant. Entre l’apparent réalisme de la situation et le dévoilement lent des vilains petits secrets des uns et des autres à coups de flash-back, le scénariste tisse une toile dont le lecteur ne peut s’échapper, contrairement à son héroïne. Et, si la fin de l’album laisse entrevoir une suite, ce tome peut être vu comme autoconclusif ce qui dans les scénarios de ce genre est toujours appréciable.

Le dessin de Mangin rend bien l’atmosphère clinique du centre de recherche avec ses décors lisses, froids et technologiques et des découpages et des mises en scène variés.

Bref, c’est un excellent suspense que nous proposent les deux auteurs qui comme ils l’indiquent eux-mêmes offrira 25 minutes de bonheur pour 2 ans de travail…

TITRE : Ceux qui n’existaient plus

AUTEURS : Mangin (D), Pelaez (S) et Guillé (C)

EDITEUR : Grand Angle

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC