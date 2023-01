BD : Ce livre devrait me permettre de résoudre le conflit au Proche-Orient, d’avoir mon diplôme et de trouver une femme

Drôle de petit album (en réalité 2 albums) que ce "Ce livre devrait me permettre de résoudre le conflit au Proche-Orient, d’avoir mon diplôme et de trouver une femme" et sa suite "Ce livre devrait me permettre de réduire les inégalités entre les riches et les pauvres, d’écrire une symphonie et de rembourser ma femme". Au-delà de concourir pour le prix du titre le plus long de l’année, il expose à la façon d’un Guy Delisle (Chroniques Birmanes, S’enfuir) le quotidien d’un expat' en terre inconnue. Débarqué d’Allemagne au Liban, Sylvain Mazas -français d’origine- ne recule devant rien pour être heureux et comprendre le monde qui l’entoure. Explorant le Liban et découvrant la complexité des relations israélo-palestino-libanaises et celle de la langue arabe, il tente de comprendre le monde et de l’expliquer sous forme de dessins simples mais justes. On suit l’évolution (et la réussite partielle) de son plan tout au long des pages des premiers tomes, puis sa vie de papa dans le 3e ou il se fixe de nouveaux objectifs.

Bref, c’est drôle, ça se lit vite et ça redonne foi en l’humanité (parfois).

TITRE : Ce livre devrait me permettre de… (3 tomes parus)

AUTEUR : Sylvain Mazas (D et S)

EDITEUR : Delcourt

Cotation Mon Petit Neuvième : 7,5/10

Denis MARC