BD : Carole ou l’importance de ce que nous laissons derrière nous

"C’est pour cette raison que je pars en Turquie avec mon frère. On part avec élan dans cette quête impossible. Et j’y crois jusqu’au moment où mon frère me dit : " non, la tombe de Carole on ne la trouvera pas. On a fait tout ça pour répondre à nos questions et on les a trouvées. Maintenant on doit faire le deuil de l’enquête, de la redécouverte de la tombe de Carol ". On a dû faire le deuil du deuil qui marquait notre famille."

La finesse des sentiments exprimés est le point fort de cette BD. Tous les ingrédients d’une histoire douloureuse sont présents. Mais l’écueil est évité. Cela reste un peu le cas, bien sûr, mais de manière délicate. On fouille dans le passé, là où personne ne voulait plus remettre les pieds mais sans froisser, sans détruire.