BD : Burne Out ou… ben non, tout est dans le titre

Quand je vous disais que Bastien Vivès avait le don de varier les styles… Entre les albums intimistes comme Dernier week-end de janvier et sa série fleuve Lastman, il glisse de temps en temps dans la BD pour adultes (très) avertis comme ce Burne Out dans une collection qui ne cache pas ses intentions : BD-Cul. Comme d’autres avant lui - on pense à Apollinaire, Mirabeau ou Musset - certains de ses tomes seront donc voués aux Enfers des bibliothèques bien tenues.

Pour autant, n’allez pas penser que Vivès fasse "du cul" seulement pour le plaisir de faire "du cul". On trouve tout de même une vraie histoire d’amour et de famille en filigrane de la couche (épaisse, avouons-le) de pornographie et d’humour graveleux. Son héros dépassé par les événements et qui n’a vu ni ses enfants grandir, ni son épouse s’éloigner de lui tant il était pris par son travail pourrait être n’importe qui. Il y a de la critique sociale derrière ce personnage jouet d’une machination politique et qui décide de reprendre sa vie en main. Bien sûr le sujet pourrait être traité de manière plus classique, mais on permettra à l’auteur de s’offrir cette récréation…

Bref, un divertissement plus malin qu’il en à l’air à ranger sur les rayonnages les plus hauts de votre bibliothèque.

TITRE : Burne Out

AUTEUR : Bastien VIVES (D & S)

EDITEUR : Le Monte en l’Air – Coll BD-Cul

Denis MARC