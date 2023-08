BD : Bon anniversaire Tintin

77 ans ! Le journal de Tintin à 77 ans ! Bon, sa parution hebdomadaire s’est achevée en 1988, certes, mais ce n’était pas une raison pour oublier l’anniversaire du "Journal des jeunes de 7 à 77 ans".

A cette occasion, Le Lombard sort, ce 8 septembre, un mook de 400 pages composé d’histoires courtes (nous y reviendrons) et d’articles sur l’histoire du magazine apparu pour la première fois le 26 septembre 1946 et portant en couverture Tintin et Haddock dans le Temple du Soleil.

Une partie "documentaire" qui fourmille d’anecdotes sur un journal tournant le dos aux années terribles de l’occupation et voulant se construire sur la modernité et la multiplication des genres, du western à la science-fiction et de l’histoire à l’humour.

C’est l’occasion pour Jérôme Dupuis (L’Express, Le Monde) de rappeler l’histoire pas toujours tranquille de la création du journal, ses réussites, ses aléas et l’énorme succès de librairie qu’il fut ou, pour la journaliste Anne-Claire Norot, d’évoquer la place des femmes dans les pages du magazine qu’il s’agisse de Nadine dans Ric Hochet, de la moins connue Capella dans Mr Magellan ou de Comanche de Greg et Hermann, le personnage qui donne son nom à une série… dont elle n’est pas le personnage principal.

Côté histoires courtes, on pourrait dire qu’ils sont venus qu’ils sont tous là ou presque.

Dessinés par leur auteur habituel ou repris le temps de quelques planches par des admirateurs, on pourra retrouver un surprenant Modeste et Pompon dessiné par Boucq, une évocation de Jonathan par Cosey himself, Simon du Fleuve par Clarke ou encore un inattendu crossover entre Buddy Longway et Corentin Feldoe par Derib…

Bref, une palanquée d’auteurs variés qui se font (et nous font) plaisir à faire revivre un magazine mythique pour un unique numéro dans pas moins de 65 histoires courtes.

TITRE : Tintin – Numéro Spécial 77 ans

EDITEUR : Le Lombard – Parution de 8 septembre

Denis MARC