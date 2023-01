BD : ''Blame 0, Noise''

On vous emmène au Japon avec une réédition en grand format d’un classique du manga. Tsutomo Nihei est l’un des grands noms de la BD japonaise, dont toute l’œuvre est traversée par une fascination pour l’Apocalypse. Les mondes en déliquescence, les couloirs labyrinthiques, au sens propre comme au sens métaphorique, il en a fait sa marque de fabrique, même si ces dernières années, il a livré des récits un peu plus apaisés.

Très attaché à la mise en scène de ses visions d’horreur, il a conçu des livres qui ne demandent qu’une chose : sortir du format traditionnel du manga pour exploser sur des pages plus spacieuses et y développer toute leur sulfureuse énergie noire. C’est le cas de Noise, un récit qui mêle habilement les visions technos d’une cité futuriste de cauchemar et des éléments médiévaux très gothiques allant de la cathédrale à l’épée de chevalier. Plus de vingt ans après sa parution, Noise – désormais rebaptisé Blame 0 -, est un titre à lire en écoutant un bon disque de Métal dans votre casque ; l’effet est garanti.

Ce n’est pas du manga pour jeunes ados. Résolument adulte, ''Noise'' – ou ''Blame Zéro'' désormais -, est un récit d’une violence pure. Le Cyberpunk est utilisé ici pour montrer un monde en mutation dans lequel la technologie est en lambeaux et le futur qu’elle promettait n’est plus qu’un fantôme. Tout commence par une banale patrouille, menée par une inspectrice, Musubi, et son collègue, Krauser, dans un lieu cauchemardesque peuplé des restes des cadavres d’enfants kidnappés puis suppliciés. Autant dire que dès les premières pages, le ton est donné. Krauser disparaît très vite et sa collègue, Musubi Susono, se retrouve à se battre seule contre une société secrète appelée Le Culte, qui utilise le chaos du Réseau pour transformer les humains en machines invincibles. Bientôt, armée d’une épée aux pouvoirs étranges, elle va faire face à une menace bien plus grande encore. Tsutomo Nihei déploie tout un arsenal de visions d’horreur, plongeant l’ensemble de l’histoire dans une lumière blafarde et jouant des effets d’échelle entre la frêle humaine et les décors ou les créatures qui l’entourent.

La mise en scène est le point fort de ce manga, Thierry. Rien n’est laissé au hasard par Tsutomo Nihei, qui s’appuie sur sa première carrière d’architecte pour construire des décors hallucinants. Paru après son plus gros succès, ''Blame'', cette histoire qui en est plus ou moins le préquel, s’intègre désormais à la série en version Deluxe. On y découvre toute l’étendue du talent d’un auteur qui a vécu à New York et s’est abreuvé à la source d’Alien autant qu’aux BD de Bilal ou Moebius auxquelles son univers graphique fait parfois penser. La vision que Tsutomo Nihei donnait du futur il y a plus de vingt ans résonne d’autant plus fort aujourd’hui qu’elle se basait sur les développements du Net et prédisait un monde déshumanisé, livré à la folie d’Intelligences Artificielles hors de tout contrôle. On peut dire que ''Blame'' n’a rien perdu de sa modernité. A lire ou à relire, ''Blame 0'', premier de six volumes en grand format.

''Blame 0, Noise'', de Tsutomu Nihei, Glénat