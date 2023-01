BD : ''Banana Sioule'' Tome 2

Action et sport de combat dans un manga à la française, voici le deuxième tome de ''Banana Sioule''. "Première règle de la sioule : Il n’y a pas de règles", c’est avec cette phrase posée en quatrième de couverture que Michaël Sanlaville a décidé de harponner ses lecteurs.

La sioule, c’est un sport extrême, qui ressemble vaguement au rugby si ce n’est que tout, absolument tout y est permis, jusqu’à l’usage d’armes ou de poisons. La compétition officielle attire des millions de spectateurs sur la planète et enflamme les réseaux sociaux. Voilà pour le cadre de cette série que l’on doit à l’un des trois auteurs de Lastman, le manga français qui a révolutionné le paysage entre 2013 et 2019, entraînant jeu vidéo et série animée dans son sillage. ''Banana Sioule'' part sur les mêmes bases : de l’action, de la baston et surtout, un hommage à tous les codes du manga, dont l’auteur adopte le noir et blanc, les lignes de vitesse, les cadrages, le format et la pagination.

Cela sent quand même un peu la testostérone. Comme vous le savez, le marché du manga est très segmenté, et le shōnen, auquel Michaël Sanlaville rend ici hommage, est destiné aux adolescents de sexe masculin. Pour autant, ce qui surprend dans ''Banana Sioule'', c’est d’avoir introduit un personnage principal féminin, Helena, une jeune fille qui ne s’est jamais intéressée à ce sport et qui, en raison de ses capacités physiques phénoménales se trouve à intégrer la prestigieuse ESS, l’École Supérieure de Sioule. En choisissant cette héroïne et en lui adjoignant Soni, un autre ado atypique, Sanlaville sort des sentiers battus. Il parvient à créer de l’émotion dans l’action, de la singularité dans l’hommage. C’est un cocktail inattendu mais réussi qui pourra plaire aussi bien aux garçons qu’aux filles, par ailleurs très grandes consommatrices de manga.

L’histoire ne se développe pas sur des milliers de pages, ''Banana Sioule'' adopte une partie des codes japonais mais en s’adaptant parfaitement au marché francophone. Il s’agira d’un triptyque, dont les deux premiers volumes de 200 pages sont déjà parus. On y suit le parcours d’Helena et celui de Soni, l’autre surdoué de sa promotion. Mais au-delà de leur parcours et des matches hyperspectaculaires dans lesquels le dessinateur donne toute sa mesure de metteur en scène graphique, on découvre aussi un univers de personnages secondaires. La jeune Helena vient de la campagne, elle est parachutée dans ce monde ultra-violent où tous ses disciples viennent de la ville et connaissent sur le bout des doigts l’histoire de leur sport favori. À son intégration compliquée, l’auteur ajoute une histoire familiale complexe, ce qui relance l’attention et déploie ce divertissement dans des directions aussi différentes que complémentaires. ''Banana Sioule'', deux tomes sur trois déjà parus, c’est chez Glénat.

''Banana Sioule'' Tome 2, par Michaël Sanlaville chez Glénat