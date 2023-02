BD : ''Back to Japan''

Pour les bikers et autres, je vous propose un périple à moto assez incroyable. Et elles sont trois derrière ce livre intitulé ''Back to Japan''. Il y a une scénariste, une dessinatrice, et une coscénariste dont ce livre raconte l’histoire, elle en est donc l’héroïne. Mélusine Mallender, c’est son nom, est une véritable aventurière, qui n’a pas froid aux yeux puisqu’elle a traversé le monde entier à moto, réalisant 150.000 km à travers 60 pays en 11 ans.

L’histoire que nous racontent Laure Garancher, qui l’a assistée à l’écriture et Clémentine Fourcade, qui a transposé son aventure en dessins, c’est le défi incroyable de partir de Paris pour rejoindre le Pays du Soleil Levant sur une veille 125 centimètres cubes. Un road-trip hors norme, qui a forcément débouché sur des rencontres hors-norme également et qui n’est à la portée que de quelqu’un de bien préparé. En fait de préparation, Mélusine a beaucoup voyagé sur sa vieille Honda Varadero dans les années qui ont précédé, mais ce voyage est le premier qu’elle fait seule, dans de telles conditions.

L’idée est de ramener sa moto là où elle est née, au Japon. Quand Mélusine quitte Paris, Poupy – c’est le nom de son engin – a déjà 110.000 km au compteur ! Ensemble, l’aventurière et sa monture traversent la France, la Suisse, l’Autriche, la Slovaquie, affrontant toutes les météos, dormant ici sous un pont, rencontrant là un groupe de motards irakiens. Puis, Mélusine Mallender quitte l’Europe. Au 20e jour, elle est à Odessa, au trentième, elle entre au Kazakhstan. Samarkand, Tachkent, Novossibirsk, son périple se poursuit en Mongolie, il y a de la casse, des rencontres improbables, des paysages sublimes. ''Back to Japan'', c’est un " road-graphic-book " ébouriffant, mais jamais gratuit. Quand Mélusine arrive au bout du continent, à Vladivostok, après 22.500 km, quelques avaries et de gros coups de stress, elle est surtout forte des rencontres qu’elle a faites et qu’elle raconte si bien.

La BD parvient à éviter l’écueil de l’album de souvenirs, avec un dessin très lisible, un sens de l’économie dans la mise en scène et une bonne documentation, la dessinatrice Clémentine Fourcade parvient à donner de la chair à ce périple. Les étapes humaines de ce voyage nous donneraient même envie d’enfourcher ce qui nous tomberait sous la main et de cingler vers l’est en faisant confiance à notre bonne étoile comme l’a fait avant nous Mélusine Mallender. Reste à savoir si nous le ferions avec autant de talent.

''Back to Japan'' de Mélusine Mallender, Laure Garancher et Clémentine Fourcade, chez Nathan BD