BD : ''Au-dessus l’Odyssée''

Un coup de cœur norvégien, paru chez un éditeur suisse et qui fait volontiers référence à la culture classique en la mêlant aux codes les plus pop. Sacré mélange ! Et pourtant, Jason fait partie de ces auteurs qui ont une fois pour toutes épousé une forme, une manière de dessiner et de raconter.

Depuis plus de vingt ans, cet auteur norvégien adopte des pages d’une grande clarté, le plus souvent en noir et blanc où, en quelques cases de taille identique, des personnages à tête de chien et d’oiseau vivent des histoires terriblement proches de nous, pauvres humains. Mais adopter une forme n’empêche pas de se réinventer, voire de partir en plein délire, un peu comme l’ont fait Raymond Queneau ou Italo Calvino, les auteurs de l’OuLiPo, l’Ouvroir de Littérature Potentielle, qui se mettaient des contraintes pour voir comment elles augmentaient leur pouvoir créatif. C’est ce que fait Jason ici quand, par exemple, il décide de nous raconter l’épopée d’Ulysse à sa façon. Il n’en conserve que quelques éléments et le présente comme un film d’action américain. Ou quand il raconte ''Crime et Châtiment'' en moins de vingt pages, narré à la manière d’un documentaire où tous les personnages apparaissent face caméra.

Qu’est-ce que ça donne, quand on se fixe de telles contraintes ? C’est tout l’enjeu de ce livre. Des exercices libres et plutôt farfelus ? Pas si farfelus que ça, les délires. En fait, tout ce qui est bizarre, décalé, presque surréaliste, trouve toujours un fondement logique. Quand Jason décide d’utiliser Georges Perec, l’un des chantres de l’Oulipo – vous savez, l’homme qui a réussi le tour de force de faire tout un roman sans utiliser le "e" -, eh bien, il en fait un détective privé. Et il l’utilise dans une histoire troublante où chaque image est surmontée d’une phrase dont la fin est laissée à l’appréciation du lecteur. Résultat : on est bousculé, on cherche la logique d’une case à l’autre, croyant que la phrase va continuer plus loin, jusqu’à ce qu’on finisse par accepter le jeu.

Très conceptuel tout ça ? Alors, oui, on ne lit pas ''Au-dessus l’Odyssée" comme on lit la dernière BD d’aventure. Mais ici, conceptuel ne rime pas forcément avec intellectuel. Jason convoque une folle équipe tout droit venue de la pop culture : Travolta, Tarantino, le Spock de Star Trek, mais aussi Alain Delon, Elvis ou David Bowie. La dernière page résume à elle seule ce livre de télescopages entre les époques, les genres et les registres d’histoires : elle se présente comme l’affiche d’un film connu, avec un titre en belles lettres toutes clinquantes, façon sixties. Deux personnages sur un dance flor. L’un des deux, l’homme à la tête de chien, adopte une pose à la Travolta, bras en l’air, dans un joli déhanché, habillé d’un pantalon pattes d’eph et de chaussures à semelles compensées. Sur son visage canin, une paire de lunettes et un regard qui louche. Et au-dessus, le titre du film : Sartre Night Fever. Effet garanti !

''Au-dessus l’Odyssée", par Jason, Atrabile