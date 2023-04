BD : ''Astra Nova'' un voyage lointain, très lointain même, à des années-lumière de la Terre

''Astra Nova'', c’est le titre de ce roman graphique d’un peu plus de 170 pages qui va nous emmener à 2,5 millions d’années-lumière de la Terre. Un sacré voyage qui n’est d’ailleurs pas du tout l’objet du livre, il en est le point de départ, plutôt.

Nova est une jeune femme qui se voit en effet confier une mission sur cette lointaine planète nommée L31. Pourquoi elle ? Parce qu’elle est brillante, disciplinée, en bonne condition tant sur le plan physique que génétique, mais surtout… Parce qu’elle a une grande aptitude à la solitude ! Le voyage sera sans retour et Nova le sait. Elle est prête. Rien ni personne ne la retient sur terre. Pourtant, il y a une formalité. Et non des moindres. Avant de partir, elle doit passer par la fête d’adieu. C’est la règle.

Après quoi, elle partira donc pour une expédition de 20 à 50 ans en solitaire, le voyage ne lui fait pas peur. Mais la fête d’adieu, en revanche, l’emballe beaucoup moins. Nova a d’ailleurs introduit une demande d’exemption, qui a été rejetée. La voilà donc obligée de réunir ses seuls amis, qu’elle n’a plus vus depuis des années. C’est cette confrontation, quasi théâtrale, qui est l’objet du livre. Les trois amis de Nova arrivent les uns après les autres au Palace de verre, la villa Ursula Von Schloppe dont l’un des protagonistes dira qu’elle était déjà anachronique en 2012. Ulysse, Iseult et Alan – devenu Miranda et drag-queen dans une boîte transformiste -, vont passer du rire aux larmes dans cette villa, pendant une nuit et une journée. Et Nova va comprendre qui elle est en se confrontant à leurs souvenirs, leur regard, leurs questions.

On est assez loin d’un récit de science-fiction, ce dernier sert souvent à parler du monde d’aujourd’hui et de ses grands enjeux. Ici, il est carrément philosophique. Et même, presque onirique. Toutes les couleurs du livre sont pastel, très douces, façon aquarelle. Les paysages sont bucoliques. La technologie est à peine suggérée. En réalité, le propos est ailleurs. Que faisons-nous de nos vies ? Et comment vivons-nous avec nos regrets ? Au début, on croit que seule Nova est à plaindre, elle qui a été choisie parce qu’elle avait une grande aptitude à la solitude. Mais peu à peu, chacun des personnages dévoile ses failles, ses tourments, ses doutes. Le vernis craque. Et aucun, aucune, ne peut vraiment affirmer avoir réussi sa vie. Ce roman graphique très touchant et très subtil nous emmène face au miroir. Le voyage n’est pas intergalactique mais intérieur. Et ces quatre amis qui ne s’étaient pas vus depuis quinze ans forment une famille bien plus liée qu’ils le pensent. Car on n’oublie pas son passé.

''Astra Nova'' par Lisa Blumen, à L’Employé du Moi