BD : Angélique Ducoudray et la machine à accoucher

Mais cette volonté d’Angélique Ducoudray ne va pas plaire à tout le monde. Au XVIIIe siècle comme à toute époque, le savoir, c’est le pouvoir. Et certains n’ont envie de partager ni l’un, ni l’autre. En particulier les médecins et chirurgiens qui, à l’époque, sont évidemment tous des hommes. Ils voient d’un mauvais œil ces femmes empiéter sur leurs prérogatives…



"À l’époque, les chirurgiens ont la tutelle sur la corporation des sages-femmes", explique Adeline Lafitte. "Et il y a vraiment une espèce de guéguerre qui se développe et débouche, par exemple sur une grève des sages-femmes déjà en 1741. Pour bien comprendre, cette guerre des sexes, il suffit de lire l’article de l’encyclopédie consacrée aux accoucheuses, un article évidemment écrit par des hommes. On y découvre qu’un anatomiste qui s’appelle Tarin les qualifie de femmes dangereuses. L’ambiance est donc complètement délétère. Et ce d’autant plus que l’on découvre que les chirurgiens commencent à se faire payer beaucoup plus qu’elle. C’est donc une guerre des sexes sur fond mercantile."