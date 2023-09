BD : Altamont – Hells, drugs and rock’n’roll

Ce devait être le Woodstock californien, ce fut un désastre et un déchaînement de violence. Monté à la va-vite par Greateful Dead qui finit par laisser tomber, repris par les Stones frustrés d’avoir loupé Woodstock, le festival d’Altamont promettait pourtant une belle affiche entre les Stones, Santana ou Crosby, Stills, Nash & Young… Pas de chance, entre l’amateurisme de l’organisation, la drogue omniprésente et un service d’ordre assuré par des Hells Angels payés en… bières, tout était réuni pour former un cocktail explosif. Résultat, on dénombrera 4 morts "compensés par 4 naissances dans une sorte d’équilibre cosmique" comme le diront certains au lendemain du festival. Oui… la drogue c’est mal.

Charlie Adlar au dessin (Walking Dead) et Herik Hanna au scénario nous content ce drame via le parcours de 5 festivaliers plus ou moins paumés. On s’attache d’emblée à l’ancien GI revenu du Vietnam, au junkie perpétuellement à la ramasse comme au jeune black en rupture avec sa famille qui évoquent durant leur long trajet en combi VW leurs failles, leur histoire personnelle et, et c’est là le plus intéressant, l’ambiance dans cette Amérique de Nixon, des hippies et du bourbier vietnamien.

Pas de zombie cette fois pour Adlar qui use d’ombrages en pointillé qui donnent un côté pop’art à des planches forts réussies et un scénario de Hanna qui transforme ce ratage en un véritable page-turner passionnant.

Bref, un album qui retrace la fin de ce que les journalistes de l’époque appelleront "la fin d’une ère, la grande perte de l’innocence".

TITRE : Altamont

AUTEURS : Adlar (D), Hanna (S) et Ray (C)

EDITEUR : Glénat

Cotation Mon Petit Neuvième : 8,5/10

Denis MARC