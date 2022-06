BD : ''A la recherche de Gil Scott-Heron''

Partons sur les traces du parrain du rap et un morceau emblématique des années 70 : ''The Revolution Will Not Be Televised''. Il s’appelle Gil Scott-Heron, et comme le dit le titre de ce roman graphique, nous allons partir à sa recherche.

L’homme qui a commencé sa carrière par la poésie et le roman est aujourd’hui encore une icône pour de nombreux chanteurs américains, dont Kanye West, qui a improvisé un concert-hommage lors de son enterrement, seul au piano. C’est dire si cette BD nous parle d’une légende. Tout commence au début des années 2000, sur fond d’élection américaine. Thomas Mauceri, scénariste de la présente BD, suit des études de cinéma aux Etats-Unis. Il découvre Scott-Heron et se prend de passion pour ce chanteur apparu fin des années 60 et qui a marqué la musique soul. Il décide de lui consacrer un documentaire.