BD : A la découverte du monde de 2056 avec ''Not all Robots'' et aux rapports avec les IA

Un comics qui appuie là où ça fait mal : "Not all Robots". Livre dont la couverture est déjà tout un programme avec l’un des tableaux modernes les plus connus de l’histoire de la peinture américaine. Un couple de paysans pose sans le moindre sourire devant une maison de bois évoquant une construction religieuse ; l’homme à peu près chauve et coiffé de lunettes rondes tient une fourche à la main.

Cette composition, ''American Gothic'', réalisée dans les années 30 par le peintre Grant Wood, le dessinateur brésilien Mike Deodato Junior l’a détournée pour en faire la couverture de son livre. La composition est la même. Les couleurs aussi. Mais le couple de paysans est ici remplacé par un couple de robots. Le ton est donné. Le titre vient taper sur le clou : ''Not all Robots''. Dans cette histoire très dense s’étalant sur 120 pages, on va découvrir le monde de 2056, où les Intelligences Artificielles ont totalement remplacé les humains sur le marché du travail. Reléguée au rang de minorité inactive, la population humaine vit dans le ressentiment. Désormais tous chômeurs (sauf les coiffeurs), les femmes et les hommes ont l’impression d’être les citoyens de seconde zone d’un monde voué à la seule rentabilité économique. Mais quelque chose va se produire dans la bulle d’Atlanta, où la famille Walter commence à trouver suspect le comportement de son robot Razorball et tente d’en obtenir un autre en se rendant aux ressources inhumaines pour plaider sa cause…

Avec de tels éléments, on se doute que tout notre rapport aux intelligences artificielles est passé à la moulinette dans ce récit futuriste. C’est bien plus que la question du voisinage entre robots et humains qui est en question dans ce livre. C’est la question du racisme, qui y est explorée au travers du "grand remplacement", cette théorie chère à une frange de l’extrême droite dont Eric Zemmour s’était fait le porte-parole lors des dernières présidentielles françaises. Les robots voient les humains comme des êtres oisifs et inutiles, voire nuisibles. Et les humains ont le sentiment d’être poussés vers la sortie par les robots. La coexistence devient de plus en plus difficile. L’ambiance dans la ville est explosive. Elle le devient encore plus quand les robots de la première génération se rendent compte qu’on va à leur tour les mettre à la casse pour les remplacer par des mandroïdes auxquels chaque famille d’accueil pourra donner le visage qu’elle souhaite. Violence du modèle ultra-capitaliste, obsolescence programmée, peur de l’autre et déclassement social, on est face à une de ces dystopies qui nous font froid dans le dos et nous font réfléchir à la fois.

Le dessin vient appuyer le propos, il est ultra-réaliste, presque photographique. Et la mise en page très nerveuse achève de dynamiser la lecture. On se laisse prendre, entre malaise et suspense, par cette satire glaçante. Mais l’efficacité ne s’arrête pas là. Le scénariste, Mike Russel, a voulu passer par cette fable pour dénoncer le machisme de nos sociétés modernes. C’est donc aussi un récit sur les chaînes dont nous devons nous libérer et sur la manière dont fonctionne le monde, avec ou sans robots.

''Not all Robots'', de Mark Russel et Mike Deodato Jr, chez Delcourt