BCE, hausse des taux et détournement des fonds publics

En ce moment, il y a une institution qui est fort critiquée et c’est la banque centrale européenne. On lui reproche d’avoir augmenté trop brutalement les taux d’intérêt jeudi dernier.

Plusieurs économistes, et non des moindres, lui reprochent de tuer la croissance européenne pour nous sauver de l’inflation. Autrement dit, on reproche à la banque centrale européenne de provoquer un mal encore plus terrible que celui qu’elle veut nous éviter. Un économiste comme Jacques Attali pense même que cette hausse des taux d’intérêt est une immense erreur historique. Pour se justifier, il donne plusieurs arguments pour démontrer son scénario catastrophe…