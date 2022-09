"BBC World Services" en souffrance : en quête d’économies, la BBC coupe dans son service international

La BBC assure qu’aucun des 41 services en langue étrangère ne sera complètement fermé. Presque la moitié d’entre eux ne seront plus disponibles qu’en ligne, certains d’entre eux vont déménager de Londres, vers Bangkok pour la rédaction thaïlandaise, vers Nairobi pour le bulletin télévisé africain.

Un hub spécialisé sur la Chine sera mis en place à Londres, tandis qu’un service se consacrera à produire des contenus "originaux" orientés vers le numérique sur l’Afrique, en 12 langues.

Les programmes proposés par les rédactions étrangères de la BBC sont cruciaux pour certains pays où il existe peu de médias indépendants et où la liberté de la presse est strictement restreinte.

Redevance menacée

"Des centaines de millions de personnes font confiance à la BBC pour obtenir des informations justes et impartiales, notamment dans les pays où elles sont rares", a souligné Liliane Landor, directrice du BBC World Service, dans le communiqué.

"Il existe des arguments convaincants en faveur de l’expansion de nos services numériques au sein du World Service, afin de mieux servir nos publics", a-t-elle ajouté. "La façon dont le public accède aux informations et aux contenus évolue et toucher les audiences du monde entier avec un journalisme de qualité et de confiance représente de plus en plus un défi."

Déjà difficile, le contexte s’est encore dégradé pour la "Beeb" ces derniers mois avec l’envolée des prix et donc de ses coûts, la poussant à "des choix difficiles".

Pour atteindre ses objectifs d’économies globaux, le groupe a déjà annoncé son intention de fusionner ses chaînes d’informations britannique et internationale. Il va également cesser de diffuser en linéaire certaines chaînes, pour les enfants ou culturelle notamment.

Le groupe s’est fixé comme objectif de réaliser 75% de ses audiences via sa plateforme numérique de programmes télévisés iPlayer, avec des investissements pour créer de nouveaux contenus et également de nouveaux podcasts.

Aux bouleversements des habitudes de consommation de ses audiences, avec l’émergence de Netflix ou Disney +, s’ajoutent des relations difficiles avec le pouvoir conservateur, qui l’a accusé de biais anti-Brexit et plus généralement d’être centré sur les élites urbaines plutôt que les classes populaires.

Le gouvernement a gelé en janvier pour deux ans la redevance (159 livres, 177 euros) et remis en question la survie à long terme de ce mode de financement mal aimé, surtout en période d’inflation historique.