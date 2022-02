Bazoef a choisi le " clean label " ; autrement dit une recette qui reprend uniquement ce qui est nécessaire, bon pour la santé, et qui soit lisible et compréhensible pour l’acheteur. Cette démarche de transparence est essentielle dans une transition vers une nourriture de plus grande qualité.

Des protéines d’insectes séchées : elles proviennent des vers de farine ; ils sont élevés en France. Les protéines sont essentielles car elles sont les principales composantes des structures de toutes les cellules du corps.

De l’avoine nue : cette céréale présente l’avantage d’être riche en fibres, tout en apportant des glucides, donc de l’énergie. Elle ne contient pas de traces de gluten de blé, auquel certains chiens sont sensibles.

Du riz blanc : il complète l’apport en énergie et permet de donner forme et consistance à la croquette.

Différents fruits et légumes séchés : pour proposer une alimentation diversifiée. L’apport se situe au niveau des fibres, importantes pour le transit intestinal.

Les lipides proviennent de l’huile de colza : composée à plus de 60% d’acides gras mono-insaturés. Elle est surtout très riche en oméga 3, et particulièrement en acide alphalinoléique, ainsi qu’en vitamine E, ce qui lui confère des propriétés nourrissantes et antioxydantes.

Deux types de prébiotiques sont présents pour assurer une bonne digestion.

De la canneberge : pour la protection qu’elle peut conférer contre les infections du système urinaire, en particulier chez les femelles.

Il existe très peu d’allergies aux insectes connues chez les chiens. Certains vétérinaires recommandent d’ailleurs déjà les croquettes à base d’insectes pour les chiens qui ont des allergies aux protéines classiques.