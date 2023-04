"Bazigaga" : un père et sa fille échappent au génocide rwandais grâce à l’aide d’une sorcière

C’est suite à une visite au Mémorial de Kigali que Joe Ingabire Moyes découvre qui est Zura Karuhimbi. Venue au départ se renseigner sur sa propre histoire, elle trouve d’emblée cette femme fascinante et décide de s’en inspirer pour écrire un film. Pour ce faire, elle effectue de nombreuses recherches, notamment en se rendant au Rwanda pour interroger des personnes qui ont connu Zura. Sur place, elle prend même contact avec la guérisseuse pour s’entretenir avec elle, mais celle-ci décède avant qu’elles puissent fixer une date.

"J’avais le cœur brisé de ne pas pouvoir la rencontrer. Mais le Mémorial de Kigali a eu la gentillesse de me transmettre les interviews qu’ils avaient d’elle, de façon à ce que je puisse la voir en personne et l’entendre me raconter son histoire" raconte la réalisatrice.